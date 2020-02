Ny veg kan gi reisetid på fire timar mellom Oslo og Bergen

innenriks

Regjeringa har bede Nye vegar om å foreslå strekningar dei kan ta over. Det har dei no gjort, og ei av strekningane er E134. Forslaget vart lagt fram på ein vegkonferanse i Tysvær torsdag, melder NRK.

– Vi ser for oss at vi kan klare å få ned reisetida til cirka fire timar, seier administrerande direktør Anette Aanesland i Nye vegar AS.

Ei slik utbygging er førebels rekna ut til å koste mellom 120 og 150 milliardar kroner.

Bane Nor meiner likevel ein får meir for pengane ved å byggje høgfartstog på same strekning.

(©NPK)