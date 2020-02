Strid om sædcelle på elleve meter på Stange

innenriks

Vegvesenet er positive til skulpturen, men ikkje til at han skal plasserast på pendlarparkeringa, opplyser seksjonssjef Hans Martin Asskildt til NRK.

Han samanliknar sædcella med ein annan skulptur i Innlandet, nemleg den store elgen ved riksveg 3 i Stor-Elvdal.

– Denne skulpturen vil nok skape interesse og merksemd, slik vi òg erfarer frå elgen i Østerdalen. Det tyder at det må leggjast til rette for skodelystne. Pendlarparkeringa må òg sannsynlegvis omregulerast og bli utvida, noko vi ikkje ønskjer, seier seksjonssjef i Statens vegvesen, Hans Martin Asskildt.

Ordførar Nils A. Røhne (Ap) er ikkje ferdig med saka.

– Vi skal ha skulpturen opp. Viss vi ikkje får lov her, så skal vi ha han opp ein annan plass, men det er her det er best, seier han.

Lina Bakke er kunstnaren som står bak både elg-skulpturen og sædcella.

(©NPK)