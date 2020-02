Vinterferiestart med fare for flaum og skred

innenriks

Eit lågtrykk vil treffa Vestlandet fredag kveld og gi meir vind og nedbør, opplyser statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det spreier seg austafjells om natta, fortel ho.

Så blir det venta ein rolegare laurdag, før vinden igjen aukar, og det kjem nedbør.

Gult farevarsel

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om mykje nedbør i områda vest i Agder, Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. Det blir venta lokalt opptil mellom 60 og 80 millimeter nedbør på tolv timar. Den mest intense perioden blir venta å vera laurdag kveld til søndag morgon.

Mykje vind blir venta å forsterka snøsmeltinga, ifølgje Varsom.no. Det er allereie høg vassføring i fleire små og mellomstore vassdrag i Rogaland og Agder. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor utskrive flaumvarsel på gult nivå for delar av Vestland fylke, Rogaland og Agder for laurdag kveld og søndag.

– Me tilrår å halda avløpsvegar opne for at vatnet skal kunna renna unna, og dessutan sikra og flytta verdiar som kan vera flaumutsette, seier Stein Beldring, vakthavande flaumvakt i NVE.

Jordskred

For Austlandet er grunnvasstanden og vassmetninga i bakken somme stader allereie svært høg på grunn av vedvarande mildvêr og fleire tidlegare episodar med regn og snøsmelting. Når det igjen kjem regn laurdag og søndag, er det fare for jordskred i delar av Viken aust for Oslofjorden. NVE har utskrive eit farevarsel på gult nivå.

– Faren for jordskred aukar laurdag kveld og blir venta å minka søndag kveld, seier Graziella Devoli, vakthavande jordskredvakt i NVE.

Dei som skal kryssa fjellet, bør sjekka vegmeldingar. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om snøfokk i fjellet i Sør-Noreg og i Sogn og Fjordane.

I nord vil temperaturane liggja på minussida, og berre heilt sør i Nordland kan nedbøren i helga koma som regn, ifølgje statsmeteorolog Eikill. Søndag blir det venta frålandsvind i landsdelen.

Snøskredfare

Faren for snøskred ligg på oransje nivå fleire stader i landet ved inngangen til helga.

– Planlegg du å lufta toppturskia, er det sjølvsagt viktig å lesa dei daglege snøskredvarsla på varsom.no, der du òg kan få med deg oppdaterte vêrvarsel for fjellet. Me har mange dyktige skredobservatørar ute og grev i snøen for at du skal vita mest mogleg om kva snø- og skredforhold du kan venta deg der du skal ut på tur, seier Ingrid Skrede, vaktleiar ved snøskredvarslinga i NVE.

Endå om det er lite snø somme stader i låglandet, er alle 209 anlegg som er med i Alpinanleggenes Landsforening, opne, ifølgje nettsida Fnugg.no.

I veke 8 er det vinterferie i Oslo, Agder, Hedmark, Sogn og Fjordane, Odda, Voss, Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold. I veke 9 har turen kome til Buskerud, Hordaland (utanom Voss og Odda), Oppland og Rogaland. I veke 10 følgjer Nordland og Troms. I Finnmark varierer ferien frå kommune til kommune, og nokre stader er det berre to eller tre dagar fri.

(©NPK)