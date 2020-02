Offentleg tilsette var lønnsvinnarane i fjor

innenriks

For dei største forhandlingsområda samla er årslønnsveksten frå 2018 til 2019 rekna til 3,4 prosent. Det er klar oppgang frå 2,8 prosent i 2018, ifølgje dei førebelse tala frå Teknisk utrekningsutval for inntektsoppgjera (TBU) som vart lagde fram måndag.

Ramma for lønnsoppgjeret i 2019 var på 3,2 prosent. Lønnsveksten i industrien er førebels rekna til 3,1 prosent, medan statstilsette var lønnsvinnarane med ein lønnsvekst på 3,8 prosent, ifølgje TBU-rapporten.

Reallønnsveksten var på 1,5 prosent i fjor, som er det høgaste nivået sidan 2013.

Lønnsspreiinga målt ved Gini-koeffisienten hadde ein aukande tendens fram til 2015, men har deretter lege flat. Kvinner har derimot opplevd aukande lønnsspreiing òg dei siste åra.

Lønnsveksten i fjor og prognosen for prisveksten i 2020 er to viktige tal partane tar med seg inn i lønnsforhandlingane. I år er det hovudoppgjer, og LO har varsla at dei vil ta opp kampen mot dei aukande forskjellane i Noreg i oppgjeret i år.

Utrekningsutvalet anslår at prisveksten i 2020 vil auke med rundt 1,5 prosent.

