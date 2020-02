innenriks

Bjørnland meiner det er krevjande balansegang å kombinere reformgjennomføring, streng økonomisk styring og samtidig halde oppe tenestetilbodet i eit endra kriminalitetsbilete. Det opplyser ho i ei pressemelding i samband med at budsjettfordelinga til etaten er klar.

Tilbakemeldinga frå fleire politimeistrar er at årets budsjett er utfordrande. Det trass i ekstra tildelingar frå sentralt nivå til politidistrikta på 283 millionar kroner.

I år skal politiet tilsetje 174 nyutdanna frå Politihøgskolen for å nå målet om to polititilsette per 1.000 innbyggjarar i 2020.

– Som etat er vi ansvarlege for å innfri dette kravet så langt det er mogleg. Men vi ser at fleire vil ha utfordringar med å tilsetje innanfor den disponible ramma for 2020, seier Bjørnland.

Politidirektøren varslar effektiviseringstiltak, men opplyser at ho skal kome tilbake med kva det blir. Samtidig understrekar ho at talet på tenestestader skal haldast oppe.

– Til liks med resten av offentleg sektor kjem politiet til å få strammare budsjett i framtida. Det tyder eit kontinuerleg fokus på god og effektiv drift framover på alle nivå i etaten.

