Det var Kvinnheringen som først omtalte saka.

Politiet fortel til avisa at dei ikkje mistenkjer at det har skjedd noko straffbart, men at hendinga framleis blir etterforska.

Torgeir Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor opplyser til Kvinnheringen at politiet er interessert i alle moglege opplysningar frå folk som oppheldt seg i Herøysund-området mellom klokka 01.00 og 10 laurdag morgon.

Ifølgje Dagbladet vart kvinna flogen til Haukeland sjukehus i Bergen. Tilstanden til kvinna er kritisk.

