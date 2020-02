Rapport: Fleire frivillige organisasjonar i Noreg – berre ikkje for tru og livssyn

innenriks

Det viser ein ny rapport frå Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning og NORCE, der dei har undersøkt utviklinga dei siste ti åra.

Talet på frivillige nasjonale organisasjonar har auka frå 3.395 til 3.875, og lokale har ein auke frå 86.700 til 95.300. Det er særleg «kultur og fritid»- og «bustad og økonomi»-sektorane som har auke, medan «tru og livssyn» er den einaste kategorien som går tilbake, melder Vårt Land.

– Hovudgrunnen til at tru- og livssynsfeltet skil seg negativt ut, er at mange lokallag blir nedlagde eller blir samanslåtte. Hovudgrunnen er ein forgubbingstendens og ­dårlegare rekruttering enn på andre felt, seier seniorforskar Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning.

Tru- og livssynsorganisasjonar har likevel auka inntektene, mykje fordi dei har lojale givarar og dessutan får ein del gjennom arv. For tru- og livssynsforeiningar har delen av pengegåver og arv i det totale inntektsbildet auka frå 36 til 41 prosent.

Til saman har alle organisasjonane 9,5 millionar medlemskap, mot 8,9 millionar for ti år sidan, ein auke som speglar befolkningsauke og viser at vi i snitt er medlem av 1,9 frivillige organisasjonar kvar.

Ifølgje rapporten har rammevilkåra for frivillige organisasjonar i Noreg vorte forbetra, Størst utslag kom ­via ordninga med momskompensasjon og auka støtte frå tippemiddel.

