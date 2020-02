Regjeringa satsar vidare på testsenter for næringslivet

innenriks

– Vi gir 130 millionar kroner til katapult-sentera for at dei kan teste ut ny kunnskap og teknologi, som gjer at norske bedrifter kan lykkast i framtida, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ved å gi utviklarar tilgang til den fremste tilgjengelege teknologien skal sentera leggje til rette for nyskapande og konkurransedyktige næringar i Noreg.

Selskapet for industrivekst (Siva) forvaltar katapult-ordninga på vegner av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Innovasjon Noreg og Forskingsrådet.

Det finst fem katapult-senter i Noreg.

Sustainable Energy på Stord er testsenter for fornybare energisystem og vart nyleg valt ut som testsenter for eit større prosjekt med flytande vindmøller. Senteret blir tildelt 45 millionar kroner.

Ocean Innovation i Bergen får tildelt 32 millionar kroner. Ved senteret blir utstyr mellom anna tilbode til testing innan område som fiskebiologi og vasskvalitetar.

Dei tre andre sentera får 53 millionar kroner til saman. Desse er lokaliserte i Grimstad, Raufoss og Ålesund og tilbyr kompetanse høvesvis innan materialutvikling, produksjonsteknologi og digitale verktøy.

