Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK etter MGP-problem

– Nokon anslått sum på samla kostnader i samband med MGP vil eg ikkje gå ut med. Men vi held på å vurdere steg vidare med tanke på det. Ein får jo ikkje noka forsikring når det gjeld den økonomiske innsatsen, seier manager David Eriksen til VG.

Eriksen seier at dei eventuelt vil krevje at NRK dekkjer utgiftene som teamet har hatt i samband med MGP-førebuingane.

– Ja, det kan bli aktuelt. Er det økonomiske berre vårt ansvar, spør Eriksen, som meiner at utgiftene har vore til inga nytte.

NRK svarar at dei vil ta stilling til pengekravet dersom det skulle kome.

Systemet braut saman

Då publikum laurdag kveld skulle røyste fram sine fire favorittar blant dei ti deltakarane, braut systemet saman. Dette førte til at NRK måtte ty til plan B, nemleg ein folkejury på 30 personar som på førehand hadde plukka ut sine fire favorittar, basert på studioinnspelingane av songane til artistane.

Seinare i sendinga kunngjorde programleiarane at dei tekniske problema var fiksa, og at publikum kunne røyste på dei fire som stod att.

Til sjuande og sist stod favoritten Ulrikke Brandstorp (24) att som vinnar med popballaden «Attention». 24-åringen skal dermed representere Noreg i Eurovision i Nederland i mai.

Usikre på om alle fekk røyste

NRK er likevel usikre på om alle fekk røyste i MGP-finalen laurdag, sjølv etter at dei tekniske problema var fiksa. I sosiale medium hevdar mange fortvilte fans at dei ikkje fekk stemt, sjølv etter at systemet var oppe att, skriv NRK.

Måndag formiddag møttest aktørane i NRK for å finne ut kva som eigentleg gjekk gale laurdag kveld.

– Vi har fått nokre rapportar, og vi veit ikkje heilt omfanget av dette enno. Det eg har fått melding om, er at Noreg har valt vinnaren sin, at røystene kom inn, og at det var svært få som ikkje greidde å kome gjennom. Men dette er jo ein av dei tinga vi skal få svar på i dag, seier fungerande direktør Christina Rezk Resar i NRKs underhaldningsavdeling til NRK.

Klagestorm

Kringkastingsrådet har fått over 750 klager i kjølvatnet av røystekrøllet.

Fleire av klagarane krev ny røysting fordi juryen berre hadde høyrt låtane på førehand og ikkje faktisk sett sceneshowet laurdag kveld.

Prosjektleiar Stig Karlsen i Melodi Grand Prix møtte pressa dagen etter finalen og sa at det er heilt uaktuelt med ny røysting etter røystekrøllet.

