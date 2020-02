Widerøe kuttar 4.000 avgangar i distrikta

innenriks

Administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe seier at selskapet er i ein fortvila situasjon, og at dei med dette kuttar heilt nødvendig transport i Distrikts-Noreg.

– Me veit at resultatet av desse kutta blir ein transportstandard i ei rekkje distriktskommunar som ikkje er i nærleiken av å dekkja reisebehovet. Likevel har me ingen val, seier han i ei pressemelding.

Flyselskapet opplyser at årsaka til kutta er auka avgifter over fleire år, ei kraftig svekking av den norske krona og at den generelle marknadsutviklinga i Noreg har ført til store utfordringar for lønnsemda.

Vil at ruteområda blir tatt inn i anbod

Endringane trer i kraft 4. mai. Det er spesielt Evenes i Nordland som blir hardt ramma. Der legg Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes.

I tillegg blir fleire avgangar frå Tromsø, Bodø og Florø lagde ned og direkteruter frå Oslo lagde ned i delar av året.

– Me har hatt dialog med Samferdselsdepartementet, og tilrådinga vår er at fleire av desse ruteområda blir tatt inn som anbod, seier Nilsen.

Hareide: – Vil ramma mange

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier i ein kommentar til NTB at han tar avgjerda til flyselskapet til vitende, men at han er uroa for konsekvensane av Widerøes rutekutt.

– Kutta som i dag har vorte kjende, vil ramma mange innbyggjarar rundt om i landet som eg er opptatt av skal ha eit godt tilbod òg i framtida. Me vil følgja dette tett framover og vurdera korleis negative konsekvensar best kan handterast, seier han.

Han minner om at regjeringa den siste tida har gjort avgiftsendringar som skal styrkja grunnlaget for kommersielle distriktsruter, og at dette har slått positivt ut for Widerøe.

Sp: Ein varsla katastrofe

– For kollektivtilbodet i distrikta er dette ein liten katastrofe. Småflya er sjølve tilbodet mange stader, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Vedum kallar rutenedleggingane ein varsla katastrofe. Han skuldar på avgiftspolitikken til regjeringa, som han presiserer at også Frp har vore med på å føra.

– Dette har Widerøe varsla i lengre tid, og det skjer på grunn av flypassasjeravgifta, auka moms og andre grep regjeringa har gjort, seier Sp-leiaren.

Han meiner likevel at situasjonen kan snuast med relativt enkle middel, som mellom anna redusert moms på all kollektivtrafikk og fritak frå flyseteavgift for fly under 20 tonn.

Fakta om rutekutta i Widerøe

Desse Widerøe-rutene blir kutta frå 4. mai.

*Bodø – Evenes blir lagd ned.

*Andenes–Evenes blir lagd ned. Andenes–Bodø blir flogen direkte og via Stokmarknes. Talet på avgangar Bodø–Andenes blir likt som i dag.

*Bodø–Svolvær: Avgang frå Bodø 06:50 blir lagd ned måndag og tysdag.

*Svolvær–Bodø: Avgang frå Svolvær 07:30 blir lagd ned måndag og tysdag.

*Bodø–Mo i Rana avgang frå Bodø 06:25 blir lagd ned torsdag og fredag.

*Mo i Rana–Bodø: avgang frå Mo i Rana 07:15 blir lagd ned torsdag fredag.

*Florø–Oslo: Avgang frå Florø 09:25 blir lagd ned torsdag og fredag.

*Bergen–Florø: Avgang 22:00 blir lagd ned onsdag, torsdag og fredag.

*Florø–Bergen: Avgang 06:30 blir lagd ned torsdag og fredag.

*Tromsø–Vadsø: Avgang 10:25 frå Tromsø blir lagd ned søndag.

*Vadsø–Tromsø: Avgang 11:55 frå Vadsø blir lagd ned søndag.

*Tromsø–Alta: Avgang frå Tromsø 08:20 blir lagd ned alle vekedagar.

*Alta–Tromsø: avgang frå Alta 09:15 blir lagd ned alle vekedagar.

*Oslo–Hovden: Avgang frå Oslo 08:00 blir lagd ned alle vekedagar frå 1. april.

*Hovden–Oslo: Avgang frå Ørsta/Volda 09:25 blir lagd ned alle vekedagar frå 1. april.

*Tromsø–Hammerfest: Avgang frå Tromsø 16:20 blir lagd ned måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

*Hammerfest–Tromsø: Avgang frå Hammerfest 17:20 blir lagd ned måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

*I tillegg vil direkterutene frå Oslo til Sandnessjøen, Brønnøysund, Mo i Rana, Svolvær, Leknes og Namsos bli lagde ned i oktober, november, desember og mars, men bli opererte frå midten av april ut september og i samband med jul og påske.

Kjelde: Widerøe