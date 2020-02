Ølen Betong tapte mot staten, vurderer anke

innenriks

Tvistesaka gjaldt erstatning som følgje av rekrutteringsforsøk frå E-tenesta og Politiets tryggingsteneste (PST) mot to tilsette i Ølen Betong, grunnleggjar og styreformann Atle Berge og maskinførar Kurt Stø.

Ølen Betong blir dømt til å betale 551.000 kroner, som dekkjer salæret til prosessfullmektigane. Det gjeld samla 380 timars arbeid med saka.

Vurderer anke

Til NRK seier Berge at han enno ikkje har lese dommen, men at han går ut frå at han vil bli anka.

– Det har òg kome til nye forhold, skriv Berge til kanalen utan å utdjupe kva forhold dette dreiar seg om.

Advokat Per Ristvedt, som førte saka for saksøkjar, er sterkt usamd i dommen.

– Ølen Betong registrerer at Oslo tingrett har valt å ikkje halde staten ansvarleg for dei økonomiske tapa som klientane våre meiner oppstod på grunn av framferda frå PST og E-tenesta. Saman med klientane våre vil vi no vurdere om dommen skal ankast, seier han.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er på si side godt nøgd med dommen.

– Vi tar til etterretning at staten har vunne fram på alle punkt, på juss og faktum. Dommen er grundig og god. Det viktigaste for oss er at retten ut frå provføringa så tydeleg slår fast at dei norske tenestene verken har handla aktlaust eller på nokon måte kritikkverdig, seier han.

Ingen samanheng

Betongkonsernet saksøkte staten for det dei hevdar var amatørmessige rekrutteringsforsøk frå E-tenesta og PST. Selskapet hevdar dei har vorte påførte store økonomiske tap og svært ubehagelege avhøyr hos russisk tryggingsteneste som ein konsekvens. Berge og Stø vart òg utestengde frå Russland i ti år.

I dommen kjem det fram at retten meiner det openbert ikkje er nokon samanheng. Han oppfattar partane slik at dei er samde om at E-tenesta har handla innanfor rammene i lova. Retten legg òg til grunn at samarbeid og samtalar med norske borgarar er eitt av fleire nødvendige verkemiddel tenesta bruker for å hente inn informasjon.

Vidare skriv tingrettsdommar Eirik Aass at det i praksis neppe vil vere mogleg å forsikre seg heilt mot at etterretningstenestene i andre land nokon gong blir kjende med kven E-tenesta er i kontakt med.

Medan E-tenesta ifølgje saksøkjar var i kontakt med Berge, var PST i kontakt med Stø. Retten meiner at kontakten som har vore mellom PST og Stø ikkje har vore aktlaus, men tvert imot ei forsvarleg utøving av PSTs lovpålagde oppgåver.

EOS-utvalet

I dommen blir det peika på at Berge og Stø i mai i fjor valde å be EOS-utvalet om med ein gong stanse undersøkingane i saka etter å ha klaga henne inn for utvalet i januar same år. Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste har moglegheit til å undersøkje i detalj kva som har skjedd.

Grunngivinga skal ha vore at arbeidet til utvalet ville forseinke den pågåande rettssaka fordi retten hadde vedtatt stans i vente på fråsegn frå utvalet.

«På dette tidspunktet, i slutten av mai 2019, hadde imidlertid utvalget varslet en avslutning av saken senest i august 2019. Hovedforhandling ble som kjent holdt i februar 2020. Det er vanskelig å se at å avvente utvalgets uttalelse ville forsinket saken særlig», skriv dommaren.

Etter synet til retten ville det kunne gitt eit nyttig bidrag til avgjerda av ansvarsspørsmålet å få vite om EOS-utvalet meinte det var gjort feil eller ikkje frå eine eller begge tenestene.