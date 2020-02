Ølen Betong tapte søksmålet mot staten

innenriks

Tvistesaka gjaldt erstatning som følgje av rekrutteringsforsøk frå E-tenesta og Politiets tryggingsteneste (PST) mot Ølen Betong-tilsette.

«Som det fremgår ovenfor har retten kommet til at det ikke er grunnlag for ansvar for E-tjenesten eller PST, verken objektivt eller på grunnlag av uaktsomhet. Da ansvarsgrunnlag er nødvendig for å kunne kreve erstatning, er det ikke nødvendig å drøfte om de øvrige vilkårene for erstatning er oppfylt», heiter det mot slutten av den omfattande dommen.

Til NRK seier styreformann Atle Berge i Ølen Betong-gruppa at han enno ikkje har lese dommen, men at han går ut frå at dei vil anke.

– Det har òg kome til nye forhold, skriv Berge til kanalen.

Han ønskjer ikkje å utdjupe kva dette dreiar seg om.