Frp: Straumkundane vil tape når skatteforslag blir lagde bort

– Dette utvalet vart jo sett ned for å sjå på moglegheita for eit meir investeringsvennleg skatteregime. Vi veit at vi har fleire prosjekt som kraftbransjen i dag ikkje byggjer ut, fordi det ikkje lønner seg med dagens regime, seier Halleland, som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til NTB.

– No trur eg det blir vanskeleg å få dette på agendaen att, legg han til.

Halleland meiner debatten om skatteinntektene skal gå til vertskommunane, har skygd for ein diskusjon om andre forslag utvalet kom med.

Han påpeikar at modernisering og rehabilitering av kraftverka kan gi Noreg mellom 5 og 15 terrawatttimar ekstra kraft, utan nye naturinngrep. Kraftbransjen sjølv har òg ønskt seg ei anna utrekning av den såkalla grunnrenteskatten, som går til staten, slik at det lønner seg å gjere slike oppgraderingar.

Utvalet fekk i oppdrag av tidlegare finansminister Siv Jensen (Frp) å sjå på heile skattesystemet for vasskraft. Halleland innrømmer eit lite stykke på veg at mandatet kunne vore formulert mindre vidt.

– Men det var ingen som kom til meg og kritiserte mandatet eller samansetninga då utvalet vart sett ned, seier han.

