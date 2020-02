LO-leiaren ønskjer avtale om AFP i 2021

innenriks

Forhandlingane om ein ny modell for avtalefesta pensjon (AFP) i privat sektor har tatt mykje lengre tid enn ein først trudde, sa Gabrielsen i ein tale til LO-representantskapet tysdag.

– Men det vi meiner, er at det er mogleg å bli samde, sa han.

Ifølgje Gabrielsen er LO og NHO «langt på veg» samde allereie.

Men ikkje alt er på plass, og forhandlingane vil derfor halde fram, med mål om å leggje fram ein felles utgreiingsrapport i år. Denne skal LO-medlemmene ta stilling til gjennom ei uravrøysting.

Ei ny ordning kan då takast inn i mellomoppgjeret i 2021, ifølgje LO-sjefen, som i talen sin forsikra om at den nye ordninga vil bli meir rettferdig.

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier til VG at NHO motvillig er opne for ei slik løysing.

– Partane har ingen tradisjon for å opne mellomoppgjeret for å forhandle om noko anna enn lønn. Sist dette vart gjort, var i 1998. Men viss vi blir samde om ein nye AFP-modell i forkant av mellomoppgjeret, er det ikkje unaturleg at dette blir sanksjonert i 2021-oppgjeret, seier han.

