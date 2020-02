LO-sjefen med kraftsalve mot regjeringa

innenriks

I innlegget sitt til LO-representantskapsmøtet på Folkets Hus i Oslo tysdag viste Gabrielsen til at Noreg måtte hatt 130.000 fleire jobbar i dag for å ha same sysselsetjingsgrad som før finanskrisa.

Jobbskaping må vere «jobb nummer éin» for regjeringa, heldt han fast på.

Likevel fell store grupper utanfor.

– Derfor er det opprørande å sjå at det blir så gjort altfor lite for å hjelpe folk inn i jobb, sa Gabrielsen.

– I staden for å hjelpe folk inn i jobb skal ein nærast skremme folk tilbake i arbeid, sa han.

Åtvaring mot auka forskjell

LO-leiaren viste mellom anna til kutta i AAP-støtte til unge under 25 år som døme.

Dette kutta forsterkar ifølgje han biletet av ei regjering som ikkje bruker verkemidla ho har til å få folk tilbake i arbeid. I staden for å føre ein aktiv sysselsetjingspolitikk prioriterer regjeringa skattekutt for dei rike, ifølgje Gabrielsen.

Han viste samtidig til at dei 10 prosentane i Noreg med høgast lønn, opplevde ein lønnsauke på 107.000 kroner frå 2008 til 2018, mot ein lønnsauke på berre 1.000 kroner for dei 10 prosentane med lågast lønn.

Auka forskjell er ifølgje Gabrielsen som «gift inn i den norske modellen».

– Der vi jobbar for å jamne ut forskjellar, dreg politikken til regjeringa i motsett retning, sa han.

Tariffpolitisk fråsegn

LO-representantskapet var samla for å vedta den tariffpolitiske fråsegna si før lønnsoppgjeret for året, som er eit hovudoppgjer.

Sekretariatet hadde på førehand innstilt på forbundsvise oppgjer i år.

Hovudkravet vil ifølgje innstillinga frå LO-sekretariatet vere «sikring av økt kjøpekraft for medlemmene». Samtidig vil LO prioritere «seriøsitet og likelønn», og motverke låglønn.

AFP neste år

Gabrielsen trekte òg fram forhandlingane med NHO om ein ny modell for avtalefesta pensjon (AFP) i privat sektor. Desse forhandlingane har tatt mykje meir tid enn ein først trudde.

– Men det vi meiner, er at det er mogleg å bli samde, sa Gabrielsen.

Ifølgje han er LO og NHO «langt på veg» samde allereie. Men ikkje alt er på plass, og forhandlingane vil derfor halde fram. Målet er å leggje fram ein felles utgreiingsrapport i år. Denne skal LO-medlemmene ta stilling til gjennom ein uravrøysting.

Ei ny ordning kan då takast inn i mellomoppgjeret i 2021, ifølgje LO-sjefen.

