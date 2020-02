Nødnettet er igjen fullt operativt

innenriks

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) opplyst tysdag formiddag om redusert funksjonalitet i fleire kontrollrom for Nødnett. Det skapte problem for kommunikasjonen mellom kontrollromma og dei operative ressursane frå nødetatane ute i felt.

Feilen oppstod i samband med planlagt vedlikehald hos leverandøren, og Motorola og DSB jobba med å løyse problemet.

Nødnummera fungerte som normalt, og publikum kunne kontakte nødetatane (politi, brann og helse) på vanleg vis.

Feilen førte til at nødsentralane og dei som var ute, hadde redusert moglegheit til å kommunisere på Nødnett og måtte bruke andre kommunikasjonsmiddel.

Nødnett er eit digitalt samband for politi, brannvesen, helsetenesta og andre aktørar med eit nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktørar i Noreg. Det er eit eige, separat mobilnett med ein landsdekkjande infrastruktur.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) eig, driv og forvaltar Nødnett på vegner av Justis- og beredskapsdepartementet.

