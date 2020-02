No er maksgrensa på barn per sæddonor fjerna i Noreg

innenriks

Oppmjukinga av Bioteknologilova betyr at familiar som nyttar seg av sæddonor ved assistert befruktning i Noreg, har moglegheit til å få same genetiske far til alle barn dei måtte ønske å få på denne måten. Tidlegare risikerte dei at dei måtte finne ein ny donor om taket på åtte barn var nådd for donoren dei nytta sist, melder Vårt Land. Dei nye reglane tredde i kraft same dag dei vart sende ut – 7. februar.

«Dette er nyheter som må feires», skriv Livio IVF-klinikken Oslo på Facebook-sida si, og er ikkje åleine om å vere fornøgd med at det blir enklare for familiar å få same far til barna sine.

Det har likevel vore noko skepsis, mellom anna frå eit splitta Bioteknologiråd som påpeikar at det no blir opna for at det kan bli fleire barn som uvitande er halvsøsken.

Sp og KrF var mot regelendringa, med tilvising til risikoen for at halvsøsken kan få felles barn og at denne risikoen vil auke når grensa på maks åtte barn per sæddonor blir fjerna. Barn kan få vite identiteten til donor når dei fyller 18 år, men Stortinget vil vedta å senke aldersgrensa til 15 i år.

Noreg har likevel ganske stramme reglar. Ifølgje Vårt Land kan til dømes danske donorar «berre» levere sæd til 12 kvinner kvar, etter ei innstramming frå maks 25 kvinner per donor i 2012.

Av rundt 2.000 barn fødde etter assistert befruktning i Noreg per år, er omkring 300 vorte til ved sæddonasjon, inkludert sæd kjøpt i Danmark.

(©NPK)