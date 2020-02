Pollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medium kokte

innenriks

Senterpartiets leiar av Stortingets næringskomité fekk raskt svar på innlegget på Facebook måndag kveld, der Pollestad mellom anna kritiserte at NTB hasta på alle dei fem Michelin-stjernene norske restaurantar fekk etter kvart som dei vart kunngjort.

«Dette er en nyhet så stor at NTB mente det var nødvendig å sende hastemelding på … En god illustrasjon på sentralmakta/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne. Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie», skreiv Pollestad.

Sånt blir det sterke kjensler av.

– Geir Pollestad latterleggjer ein stor siger for norsk mat. Det er utruleg spesielt og trist, seier landsbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) i ein e-post til NTB.

Ber han slette «tøv»

Bollestad minner Pollestad på at norske bønder og fiskarar kvar dag går på jobb for å produsere fantastiske råvarer med lite sprøytemiddel og at Noreg har ein kjøttproduksjon som, ifølgje henne, har den lågaste bruken i verda av antibiotikum.

– Viss han liker norsk mat, bør han slette den tøvete posten og i staden hylle dei kokkane som bidrar til å løfte matnasjonen Noreg saman med norske bønder, seier statsråden.

NTB har ikkje klart å få Pollestad i tale natt til tysdag.

Kravde avgang

Fylkesordførar i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) kravde Pollestads avgang som leiar i næringskomiteen fordi han «angriper primærnæringene på matens festdag i Norge».

Næringsminister Iselin Nybø (V) har heller ikkje sansen for utspelet til Pollestad.

– Dette er å snakke ned dyktige fagfolk og gode, norske råvarer. Eg var på utdelinga og såg den stoltheita og den gleda dei flinke fagfolka vart påskjønte med. Det er eit kvalitetsstempel, seier Nybø til TV 2.

Humor og terningkast

Blant over hundre kommentarar på Facebook, var det mange som tok det med humor.

– Pollis då! Gidd å glei deg litt over dette då, at vi får eit så sterkt landslag og merkevare innanfor mat på dette nivået, svarte Anita Krohn Traaseth, tidlegare direktør i Innovasjon Noreg.

Etter fem timar med storm la Pollestad ut eit nytt innlegg og nyanserte seg, før han gav det første innlegget karakteren sin.

«Eg prøvde berre å slå eit slag for maten og riksmediene si svake omtale av maten til det store fleirtalet av folket som aldri har besøkt ein stjernerestaurant. Om eg lykkast med det? Akkurat der må eg vel seie at det vart nokså dårleg måloppnåelse. Ein svak toer til meg for den», skreiv han.

