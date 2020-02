Støre etterlyser nye vasskraftsvar frå regjeringa

innenriks

– Det er bra at regjeringa skrotar rapporten frå kraftskattutvalet. Han fekk tommelen ned frå alle dei norske kraftkommunane og ville vore eit brot på ein norsk samfunnskontrakt om at dei som stiller natur til rådvelde for inngrep, skal kompenserast, seier Ap-leiaren til NTB.

Forslaget frå utvalet om å ta frå kommunane dei direkte inntektene møtte kraftig motbør, og regjeringa melde onsdag at dei ikkje vil følgje opp forslaga.

No er vi tilbake på startstreken, ifølgje Støre. Han minner om at utvalet vart sett ned for å finne ut av korleis ein skal få selskapa til å investere i vasskraftverka vi alt har, slik at dei kan gi meir straum.

– Eg vil utfordre regjeringa til raskt å setje i gang eit arbeid med ulike modellar som kan bidra til investeringar. Det kan omfatte endringar i grunnrenteskatten, seier Støre, som likevel ikkje vil slå fast at Ap vil gå inn for dette.

Etterlyser vindkraftskatt

Grunnrenteskatt er ein skatt på ekstra overskot eit selskap får gjennom å få ein eksklusiv rett til å utnytte naturressursane i fellesskapet. Kraftbransjen sjølv meiner det er innretninga av grunnrenteskatten som han er i dag som hindrar investeringar, men Støre vil at regjeringa skal skaffe utrekningar om korleis endringar vil slå ut for staten, som får denne skatten i dag.

Støre meiner også ei anna sak hastar: Å få ein full gjennomgang av skattesystemet for vindkraft. Her manglar det både regelverk og gode ordningar for lokal innverknad og kompensasjon til vertskommunane, ifølgje Ap-leiaren.

Han vil ikkje seie klart at skatteregimet frå vasskraft bør overførast til vindkraft, men står fast på prinsippet om at lokalsamfunna skal tene på naturinngrep.

...og lakseskatt

Det same prinsippet meiner Støre må gjelde for oppdrettsnæringa, der diskusjonen om grunnrenteskatt har gått høgt det siste året. Støre vil verken seie om han går inn for eller avviser slik skatt for denne næringa. I staden nemner han arealavgift og produksjonsavgift som alternativ.

– Eg tar til etterretning at regjeringspartia har lagt grunnrenteskatt til side. Så lyttar vi til at vertskommunane er opptatt av at dei skal sikrast føreseielege inntekter frå avkastinga, seier Støre.

(©NPK)