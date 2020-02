Stengde overgangar og vêrfaste turistar på fjellet

innenriks

Heller ikkje tysdag blir E134 Haukelifjell opna slik at dei 50 vêrfaste gjestene på Haukeliseter fjellstove kjem seg heim til jobb og skule.

– Det er litt lettare i dag, men framleis mykje vind, og det har falle mellom 30 og 40 centimeter snø i natt, seier styrar Haakon Aarthun.

Han fortel at gjestene mellom anna har bidrege med snøhòlebygging, spørjekonkurranse og eit improvisert foredrag om Nepal for å få tida til å gå. Sjølv forsikrar han om at dei har nok mat og utstyr til å kunne ta seg av gjestene i fleire dagar framover.

– Skulle det oppstå ein akuttsituasjon, kan vi nok få dei ut òg, men sånn som det er no, kan vi ikkje røre oss langt, seier styraren.

Uvêr i fjellet i Sør-Noreg fører til fleire stengde fjellovergangar tysdag morgon. Det gjeld riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 Aurland–Hol og riksveg 13 over Vikafjellet. På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

På grunn av snøras og dårlege vêrforhold er det òg full stans på Bergensbanen mellom Ustaoset og Myrdal. Bane Nor skal kome med oppdatert informasjon tysdag klokka 12.

– Inntil vidare må passasjerane følgje med, bu seg på at ting tar tid og at dei eventuelt må prøve seg på fly viss dei er nøydde til å fare mellom vest og aust, seier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

