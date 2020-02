Vegvesenet trekkjer løyve til omstridt transportselskap

innenriks

Det har mellom anna vorte avdekt alvorlege brot på køyre- og kviletid, manglande dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister og manglande utbetaling av lønn til dei tilsette, opplyser Statens vegvesen.

Det er første gong Vegvesenet kallar tilbake løyve på grunn av vandel. Tilbakekallinga gjeld alle dei 85 løyva til det litauiske selskapet.

Vlantana innrømde sjølv feil etter ein føretakskontroll frå Vegvesenet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet i november 2019. Ifølgje NRK skal sjåførane i selskapet ha jobba 100 prosent, medan dei hadde kontrakt og lønn for å jobbe 50 prosent. Selskapet vart då bede om å dokumentere verksemda si i Noreg innan tre veker for å ikkje miste løyva.

Tomas Stonys, representant for aksjonærane i Vlantana Norge, har tidlegare forklart at selskapet ikkje har kjent godt nok til regelverket i Noreg.

Tysdag morgon vart det kjent at Vlantana Norge legg ned drifta frå 1. mars. I ei kunngjering skriv selskapet dette:

«Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen. Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.»

Vlantana Norge AS vart etablert i 2012 og har vore eitt av dei største transportselskapa innanlands i Noreg.

Før Vegvesenet trekte tilbake løyva, har selskapa Postnord, Asko og Schenker òg brote med Vlantana.

