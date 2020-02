Ap går inn for kommunal lakseskatt

innenriks

– Næringa må betale meir til fellesskapet. Det er ein tydeleg bodskap frå oss, seier fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeidarpartiet til NTB.

Arbeidarpartiet foreslår no ei arealavgift eller produksjonsavgift for å sikre inntekter til vertskommunane for fiskeoppdrett.

– Dei kommunane som stiller areal til disposisjon, må få meir att for det, fastslår Myrseth.

Arbeidarpartiet seier derimot nei til dei modellane som vart foreslått av det såkalla havbruksskatteutvalet i fjor haust.

Fleirtalet i det regjeringsoppnemnde utvalet gjekk inn for at oppdrettarar bør betale ein overskotsbasert grunnrenteskatt à la den som allereie er innført for olje- og gassnæringa og kraftnæringa.

Arbeidarpartiet meiner for sin del at dette forslaget ikkje går langt nok i å sikre inntekter til vertskommunane.

– Det viktigaste for oss er at kommunane får meir att, seier Myrseth.

Ho held likevel døra open for ein grunnrenteskatt der også staten får ein del av inntektene.

– Ein kan aldri stengje døra for godt for å sjå på moglegheita for inntekter til staten. Men fokuset vårt er på kommunane no, seier Myrseth.

(©NPK)