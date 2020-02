innenriks

Derfor har kriseberedskapsutvalet for reindrift i Nordland slått fast at det dreier seg om ei beitekrise på vinterbeitet i dei to områda. Beitekrisa omfattar indre delar av fylket og i fjellet, ifølgje Fylkesmannen i Nordland.

Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfor og rundballar, heiter det. Dårlege beiteforhold fører til at reinen spreier seg og streifar omkring for å finne alternative beiteområde.

Tidlegare denne månaden vart det erklært beitekrise i delar av Finnmark.

