Bergensbanen blir truleg opna ved midnatt etter snøras

Snøraset trefte eit snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid. Rundt 25 meter av bygget vart skadd, og kontaktleidninga vart riven ned på strekninga.

– Vi jobbar no med å sikre og rydde vekk den skadde kontaktleidninga slik at snøfresaren kan passere og rydde jernbanen for snø. Deretter vil dei byrje å reparere kontaktleidninga, skriv Bane Nor i ei oppdatering klokka 16 onsdag.

Bane Nor estimerer at strekninga mellom Ustaoset og Myrdal kan opnast igjen ved midnatt. Men det vil likevel vere buss for tog resten av onsdag og natt til torsdag, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy. Morgontoga står òg i fare for å bli erstatta med alternative framkomstmiddel.

– Vi jobbar på spreng med å flytte toga til riktig plass, slik at vi kan oppta normal køyring utover formiddagen i morgon, seier Scholz.

Lokaltoga mellom Bergen, Voss og Myrdal går som normalt.

Bane Nor omtaler ryddearbeidet som utfordrande på grunn av dei store snømengdene i fjellet. Maskinene har problem med å komme fram.

Onsdag ettermiddag hadde ei arbeidsmaskin køyrt seg fast i ein 60 meter lang og 4 meter høg snøfonn éin kilometer aust for Finse. Maskina er no laus, og brøytinga held fram.

