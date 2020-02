Drivstoffsalet gjekk ned i januar

innenriks

Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Det vart selt 224 millionar liter autodiesel i januar i år, ein nedgang på 15 millionar liter samanlikna med januar 2019. Også salet av anleggsdiesel gjekk ned med 15 millionar liter, til 68 millionar liter.

Salet av bilbensin gjekk ned 3 millionar liter og enda på 73 millionar liter.

Gjennomsnittsprisen for bensin av typen blyfri 95 oktan låg på 15,92 kroner i januar. Prisen for diesel låg på 15,40 kroner i same periode.

6. januar var prisen på bensin og diesel i Noreg rekordhøg. Årsaka var USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani tre dagar før.

