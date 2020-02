Innbyggjarar framleis isolerte etter jordras på Osterøy

innenriks

Det er store skadar og mykje oppryddingsarbeid etter at eit jordras gjekk 200 meter vest for Kallestadsundet i helga og isolerte 60 fastbuande nordaust på øya.

– Me arbeider no med å førebu oss på å fjerna massane, sa fungerande byggjeleiar Åge Johan Fanebust frå Statens vegvesen til Bergens Tidende tysdag.

Då skulle dei fjerna mellom 150 og 200 meter med autovern og enorme massar måtte flyttast.

Raset er 15 til 20 meter breitt og tre meter høgt, ifølgje Vegtrafikksentralen.

– Eg håper me kan byrja å sleppa bilar gjennom inn mot helga, men eg kan ikkje låsa meg til noko tidspunkt. Me arbeider så fort me kan, men det er mange faktorar me ikkje kan styra med slikt arbeid, seier Fanebust.

Rasfaste passasjerar blir skyssa til og frå jobb og andre ærend med ferje og båtar til og frå fastlandet i mellomtida, ifølgje Bergens Tidende.

