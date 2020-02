LO og NHO ber regjeringa om tiltak for vasskraft i Noreg

innenriks

– Auka produksjon av fornybar energi er avgjerande for å stoppe klimaendringane. Vasskrafta er vår viktigaste og mest fleksible fornybarkjelde, men halvparten av produksjonen har runda 50 år og nærmar seg teknisk levealder, heiter det mellom anna i brevet, som er skrive under av LO, NHO, Energi Norge, Bellona, Zero og ei rekkje andre organisasjonar.

– Det hastar med å leggje til rette for ei vidareutvikling av vasskrafta, heiter det vidare i brevet.

Skjerme for skatt

For å stimulere til meir vasskraftproduksjon i Noreg og oppgradering av eksisterande anlegg blir to konkrete tiltak presenterte. Regjeringa blir beden om å skjerme normal avkasting i det enkelte kraftverket frå grunnrenteskatt.

– Dette er eit effektivt verkemiddel for å få modernisert norske vasskraftverk, står det i brevet.

Grunnrenteskatt er ein skatt på ekstra overskot eit selskap får gjennom å få ein eksklusiv rett til å utnytte naturressursane i fellesskapen. Kraftbransjen sjølv meiner det er innretninga av dagens grunnrenteskatt som hindrar investeringar.

Vil halde på inntekter

Det andre regjeringa blir beden om å gjere, er å halde på ordningar som gir vertskommunane og -fylka direkte inntekter frå vasskrafta.

Brevet til regjeringa vil bli overlevert til finansministeren ved første moglegheit og kjem i kjølvatnet av at regjeringa kunngjorde at ho legg bort forslaga frå kraftskattutvalet om endringar av vasskraftskatten onsdag. Forslaget frå utvalet om å ta frå kommunane dei direkte inntektene møtte kraftig motbør.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) meiner at vasskraftskanninga fungerer godt slik ho er forma ut i dag.

– Utvalet har peika på nokre forbetringspunkt, men forslaga har ikkje fått støtte i høyringa. Dagens system oppfyller viktige krav til skatting av ein fellesressurs som gir grunnrente, og så vurderer vi innretninga på skattesystemet kvart år i statsbudsjettet, seier han i ein kommentar til NTB.

Framleis utfordring

Kort etter kunngjeringa bad Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringa setje i gang med å finne svaret kraftskattutvalet skulle gi: Korleis det skal bli lønnsamt å ruste opp kraftverka.

Energi Norge skriv i ein e-post til NTB at dei støttar avgjerda til regjeringa om å droppe skatteforslaga, men understrekar at å leggje bort forslaga i det heile ikkje løyser skatteproblemet til vasskrafta.

