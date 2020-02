Musikkbransjeprofilen Barry Matheson er død

innenriks

Barry Matheson vart fødd i Sverige av britiske foreldre 14. september 1941. Dei flytta til Noreg i 1946 og slo seg etter kvart ned på Jessheim i Viken.

Han starta i bransjen i 1959 og samarbeidde mellom anna med Arne Bendiksen i 1960-åra. I 1964 gav han ut sin første og einaste solosingle under namnet Barry Geddes.

Hos Arne Bendiksen arbeidde Matheson med booking og arrangerte mellom anna ein større turné med det britiske bandet The Swinging Blue Jeans i 1964. Han vart òg manager for The Vanguards.

Matheson var dagleg leiar i firmaet Continental Artist Management AS, som er manager for artistar som Secret Garden, Odd Nordstoga og Dance with a Stranger. I si tid var han òg manager for Gary Holton og Casino Steel.

Forutan desse artistane har han i nyare tid spelt ei aktiv rolle i å fremje karrierane til artistar og grupper som Terje Rypdal, Sissel Kyrkjebø og Espen Lind.

Mange musikarar og bransjefolk tok til sosiale medium då bortgangen hans vart kjend, blant dei Casino Steel. Ingebjørg Bratland kallar han ein av dei aller største i bransjen.

«Takk for at du var så bra, Barry! Takk for alle du 'piska' for mi skuld og ikkje minst for at du var så til dei grader artistens 'mann', alltid», skriv ho mellom anna.

Under Spellemannprisen 2009 vart Barry Matheson tildelt bransjeprisen for sine mange år i musikkbransjen, og i 2018 fekk han Rockheims ærespris.

