PSTs tipshandtering før moské-angrepet blir granska

innenriks

– Eit sentralt poeng for oss er om PST har tillit i dei miljøa som blir utsette for høgreekstrem aktivitet, seier Anja Dalgaard-Nielsen, som leiar evalueringa, til VG.

Philip Manshaus er tiltala etter terrorføresegnene i straffelova for angrepet mot Al Noor-moskeen i august i fjor, og for drapet på si eiga stesøster. Forholda har kvar for seg ei strafferamme på inntil 21 års fengsel. I tiltalen er det tatt atterhald om å leggje ned påstand om forvaring.

Sjekka, men kvittert ut

Allereie sommaren 2018 fekk PST eit tips om at Manshaus hadde utvikla eit «konservativt tankegods». Tipset vart sjekka av politiet, men vart kvittert ut etter nokre veker.

Etter terrorhendinga ønskte politidirektør Benedicte Bjørnland ein breiare gjennomgang av handteringa til politiet av angrepet, og korleis politiet hadde følgt opp tipsa eitt år tidlegare.

«Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunkter om hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen», skriv Bjørnland i mandatet.

– Ønskte å bli sett i korta

Anja Dalgaard-Nielsen er leiar for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Ho har òg vore avdelingsdirektør ved Politiets Efterretningstjeneste (PET), den danske søsterorganisasjonen til PST.

– Politiet ønskte å bli sett i korta av nokon som står på utsida av det norske tryggingsmiljøet, seier Dalgaard-Nielsen.

Utvalet som evaluerer PST og handteringa til politiet av terrorhendinga i Bærum i august 2019, er godt i gang med arbeidet sitt og ønskjer at personar som vart påverka av det som skjedde, tar kontakt. Utvalet er forventa å vere ferdig med evalueringa i mai, skriv PST på heimesida si.

(©NPK)