Strenge forvaringsdommar for to Dark room-dømde

Dei to er ein 49 år gammal mann som er dømd til 19 års forvaring, og ein mann i 50-åra som er dømd til 16 års forvaring. Dommane i dei to ankesakene i Gulating lagmannsrett vart kjende onsdag.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta seier i ei pressemelding at dommane sender eit viktig og sterkt signal til andre som utfører nettovergrep, og til potensielle overgriparar, om at denne typen kriminalitet blir avdekt og etterforska.

– Dommane viser òg at barn har krav på det same rettsvern og vern frå norske overgriparar same kvar dei er i verda, seier han.

Tidlegare lokalpolitikar dømd

Den 49 år gamle mannen som er dømd til 19 års forvaring med ti års minstetid, vart hausten 2018 dømd i tingretten til 16 års fengsel for omfattande overgrep mot barn på Filippinane, i Romania og i eit afrikansk land. Dei som har utført dei fysiske overgrepa, er foreldra til barna, nære omsorgspersonar og andre barn.

I lagmannsretten vart dommen skjerpa, men han er ikkje så streng som påstanden frå aktor om 21 års forvaring.

Mannen har i retten nekta straffskuld for dei alvorlege tiltalepunkta, men har innrømt enkelte forhold knytt til seksualisert chatting om barn og deling av overgrepsbilete.

Vurderer anke

49-åringen var lokalpolitikar for Arbeidarpartiet då han vart arrestert hausten 2016. Han trekte seg då etter kort tid frå alle politiske verv. Arrestasjonen skjedde i samband med operasjonen «Dark room» til Vest politidistrikt.

Forsvararen til mannen, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, skriv i ei tekstmelding til NTB at det er avgrensa rettspraksis og straffeutmåling i denne typen saker, og at det derfor er naturleg å vurdere ein anke til Høgsterett for nødvendige avklaringar.

– Vidare opplever tiltala å vere domfelt for eit større omfang og type lovbrot enn det han har gjort, skriv han.

Skjerpa straff

Den andre mannen, som no er dømd til 16 års forvaring, fekk òg skjerpa straff i lagmannsretten. I fjor vart han i Bergen tingrett dømd til 16 års fengsel.

Saka mot mannen vart rulla opp då dottera hans fann ein seksualisert chattelogg om barn på datamaskina hans hausten 2015, noko som førte til at ho og mora melde, ifølgje Bergens Tidende. Også han er dømd for å ha instruert overgrep mot barn i andre land.

Dommarane meiner ifølgje avisa at mannen berre har vendt seg til personar som levde under fattigslege kår fordi det var der han fann dei lågaste prisane, og fordi risikoen for å bli oppdaga der var lågast.

Advokat Sognefest er òg forsvararen til denne mannen. Han seier at det òg i denne saka vil vere naturleg å vurdere å anke.

– I lys av at han er domfelt for menneskehandel same dag som ein annan er frikjend for tilsvarande forhold av same domstol, og at han her er domfelt for eit større omfang enn det han har erkjent, er det naturleg, seier han til NTB.

Mørkerom

Vest politidistrikt har i si store Dark room-etterforsking funne fleire tusen brukarnamn som dei knyter til biletdeling og samtalar i dataprogram relatert til overgrep mot barn og seksuelle framstillingar av barn.

Politiet har tatt beslag i eit stort tal datamaskiner og harddiskar, og det er henta inn store mengder opplysningar og dokumentasjon frå utanlandske nettstader og tenester. Det er òg gjennomført etterforsking i mellom anna Romania og på Filippinane.