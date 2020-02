17 år gammal jente funnen død i Tromsø, to menn sikta

innenriks

Politiet etterforskar dødsfallet som mistenkjeleg. 17-åringen vart funnen død i ei leilegheit i Tromsø sentrum. Funn på åstaden gir politiet grunn til å etterforske om nokon kan ha valda døden til jenta.

To menn i 20-åra er sikta, mistenkte for å ha forlate ein person i hjelpelaus tilstand. Siktinga og grunnlaget for siktinga blir vurdert fortløpande.

Hendingsgangen er førebels uklar, og politiet etterforskar breitt. Dei sikta er kjende for politiet, opplyser etterforskingsleiar Lene Fabek i Troms politidistrikt torsdag.

Ho legg til at den førebelse obduksjonsrapporten ikkje gir nokon klare årsaksforhold.

Politiet ønskjer kontakt med personar som kan ha informasjon om hendinga. Personar som har vore på staden der ho vart funnen eller vore saman med henne, blir bedne om å ta kontakt med politiet.

(©NPK)