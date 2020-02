Aktiv konge fyller 83

innenriks

– Feiringa blir privat, seier kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB. Utover det har ho ingen kommentar om korleis kongefamilien skal feira bursdagen.

Kongen har lagt bak seg eit tidvis tøft år. I jula tok den tidlegare svigersonen hans Ari Behn sitt eige liv. I nyttårstalen fortalde kong Harald at dødsfallet har prega kongefamilien sterkt.

– Av og til er ikkje livet til å halda ut. For enkelte blir det så mørkt at ikkje noko hjelper. Ikkje eingong kjærleiken til sine aller næraste. Nokon ser ingen annan utveg enn å forlata livet. Dei som står att, må leva vidare. Fattigare – utan den dei var glad i, sa kongen i talen.

I januar vart kong Harald innlagd på Rikshospitalet på grunn av svimmelheit, men det vart ikkje oppdaga nokon alvorleg sjukdom. Han var innlagd i ei veke før han vart utskriven og var i ein periode sjukmeld.

Han var òg sjukmeld nokre dagar før jul på grunn av ein virusinfeksjon.

Ut på tur

Men no er kongen friskmeld, og i starten av mars skal han og dronninga etter planen på det 50. statsbesøket sitt. Denne gongen går turen til Jordan for å vitja kong Abdullah og dronning Rania på det som blir det første statsbesøket deira i Midtausten.

Kongeparet skal mellom anna vitja ein jenteskule, Jesu døypestad ved elva Jordan, Daudehavet og den kjende oldtidsbyen Petra.

Med på turen er utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som tidlegare har skrytt av kor spreke bursdagsbarnet og dronninga er.

– Dei er godt vaksne, det er det ingen tvil om. Men eg har ikkje akkurat merka nokon reduksjon i tempoet av den grunnen. Dette er det fjerde statsbesøket mitt med kongen og dronninga, og tre av dei har vore til land langt borte. Først til Argentina og Kina i fjor, og no hit, sa Søreide under statsbesøket i Chile i mars.

– Løyndomen er å sova godt om natta, svara kongen.

Står på

Det siste året har kongeparet òg vore på fylkestur til Hordaland og kommunane Jondal, Odda, Granvin, Ulvik og Askøy.

I august feira dei konfirmasjonen til barnebarnet, arveprinsesse Ingrid Alexandra.

– Du er pliktoppfyllande, medviten og flink. Du er varm og klok. Du har humor, sa ein rørt konge i talen sin.

Sjølv om kongen byrjar å nærma seg midten av 80-åra, har han ingen planar om å abdisera. I eit intervju med Dagens Næringsliv i fjor gjentok han tidlegare forsikringar om at han aldri kjem til å forlata trona så lenge han lever.

– Det har vorte tradisjon i dette landet for at me held på til «the bitter end», sa han.

