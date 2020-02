Over 7.500 studentar drog på utveksling til utlandet i fjor

innenriks

Noregs handelshøgskole i Bergen toppar lista over delen uteksaminerte studentar som har vore på utveksling. I 2019 hadde 60 prosent av studentane hatt eit utvekslingsopphald under studiane, ifølgje tal frå Kunnskapsdepartementet.

Nedst på lista ligg NLA Høgskolen og Nord universitet, med ein del på 4 prosent.

NTNU i Trondheim var med 1.490 studentar den skulen som i reine tal sende flest studentar på utveksling i fjor, og dette utgjer 20 prosent.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) meiner universiteta og høgskulane må forbetre utvekslingstilbodet.

– Det blir for dumt at kvar du studerer, avgjer om du dreg på utveksling eller ikkje. Universiteta og høgskulane må bli flinkare til å gi informasjon om utanlandsopphald og gjere det enklare for studentar å ta valet om å reise ut, seier Asheim i ei pressemelding.

Australia er den mest populære utvekslingsdestinasjonen blant norske studentar.

(©NPK)