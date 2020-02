To sakna på bre på Svalbard

innenriks

– Vi fekk inn ei melding rett før klokka 15 om at to personar er sakna, men det er uklart kva som har skjedd. Det er òg uklart kva slags tur dei har vore ute på, og om dei har hatt snøscooter eller gått på ski. Vi er no ute med helikopter, lavinehund og mannskap seier kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen hos Sysselmannen til NTB.

Det vart først meldt at det har gått eit ras i området, men det er no uvisst om det i det heile har skjedd.

Også Hovudredningssentralen er varsla.

– Vi er i varslingsfasen, og det tidlege redningsarbeidet blir koordinert lokalt av sysselmannen, seier redningsleiar Thor Eirik Torkildsen i Hovudredningssentralen Nord-Noreg.

Ifølgje yr.no er det liten kuling i området.

Manager ved turistkontoret i Barentsburg, Jaroslava Skorikova, seier til Dagbladet at to grupper var ute på isbreen torsdag.

Ifølgje henne gjekk dei på breen med guide.

– Etter den informasjonen vi har, er det to personar under snøen akkurat no, seier Skorikova.

Barentsburg er ein russisk gruveby på Spitsbergen på Svalbard. I 2011 var det om lag 435 innbyggjarar i byen, dei fleste av dei russarar og ukrainarar.

Gruvebyen ligg ved Grønfjorden, ei sørleg grein av Isfjorden rundt 10 kilometer innanfor munningen og 60 kilometer vest for Longyearbyen.

