Norske studentar glade for at britiske krav blir kjende tidleg

19. februar offentleggjorde britiske styresmakter korleis Storbritannias nye immigrasjonssystemet kjem til å sjå ut frå og med 2021. For at nordmenn skal kunne studere i Storbritannia, må dei vere i stand til å møte krava det nye systemet stiller.

Ansa er glade for at det nye systemet raskt har kome på plass.

– Vi er glade for at det har kome på plass eit system i god tid før 2021, som gjer det føreseieleg for nordmenn som vil studere i Storbritannia. Akkurat det med føreseielegheit er veldig viktig, derfor er dette oppløftande nyheiter, seier Ansa-president Hanna Flood i ei pressemelding.

Det nye systemet krev mellom anna at studentane må ha gode engelskkunnskapar og vere i stand til å forsørgje seg sjølv økonomisk. Når overgangsperioden mellom Storbritannia og EU er over til neste år, må norske studentar søkje visum for å studere i landet.

Storbritannia er det mest populære landet for norske utanlandsstudentar.

