Over halvparten saknar snøen

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos og 938 personar fekk spørsmålet før vinterferien: «Det har vært en mild vinter uten mye snø. Hvilken av disse beskrivelsene passer best for deg?» følgd av svaralternativ.

Medan ein av tre svarte «jeg gleder meg over at det er mindre/ingen snø», svarte altså over halvparten «jeg skulle gjerne hatt mer snø».

Ifølgje Dagbladet er saknet størst i Midt-Noreg, der heile 69 prosent gjerne skulle hatt meir snø, medan berre 20 prosent gleder seg over at det er mindre snø enn vanleg.

På landsbasis var det 12 prosent som svarte at det var snø der dei budde, så spørsmålet om sakne eller glede var ikkje relevant – nokre av innbyggarane i landet har faktisk snø så det monnar, også i år. Det gjeld særleg i Nord-Noreg, der heile 70 prosent seier at spørsmålet ikkje er relevant for dei. Dei har tilsynelatande nok snø, og litt til.

