Russland skuldar Noreg for brot på Svalbardtraktaten

– Dei siste åra har Oslo faktisk brote vilkåra i Svalbardtraktaten, sa Maria Zakharova, talsperson for det russiske utanriksdepartementet, på ei pressebrifing i Moskva torsdag.

– Vi kan ikkje akseptere denne tilnærminga. Som vi fleire gonger har uttala, så handlar ikkje dette om å diskutere suvereniteten over Svalbard, men om å finne løysingar på spesifikke utfordringar som russiske operatørar på øygruppa opplever, heldt ho fram.

Det var NRK som omtala saka først.

Russlands standpunkt er at Noregs framferd på Svalbard fører til avgrensingar i russisk nærvær.

– Dessverre har forslaget frå russisk side om å halde bilaterale konsultasjonar for å diskutere problematiske spørsmål knytt til russisk økonomisk og vitskapleg aktivitet på øygruppa ikkje vorte møtt med forståing, sa Zakharova.

– Skal behandle likt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser kritikken.

– Nei, det er ikkje rett. Svalbardtraktaten slår fast at Svalbard er norsk territorium. Så er det samtidig slik at dei som skriv under traktaten, skal bli behandla likt. Det gjer vi i aller høgaste grad, seier Bakke-Jensen til NRK.

Også Utanriksdepartementet avviser Russlands skuldingar om traktatbrot.

– Noreg fører ein konsistent og føreseieleg politikk som er i fullt samsvar med Svalbardtraktaten, seier UDs pressetalsperson Siri Svendsen i ein kommentar send på e-post.

Brev frå Lavrov

I eit brev sendt tidlegare denne månaden uttrykkjer Russlands utanriksminister Sergei Lavrov misnøye med korleis Noreg opptrer på Svalbard.

Her viser han til at Noreg har lagt restriksjonar på russisk helikopterbruk på Svalbard. I tillegg trekkjer han fram fiskevernsona og verneområda, der det er avgrensa tilgang til å drive næringsverksemd. Den russiske utanriksministeren liker òg dårleg ein utvisingspraksis som ifølgje han berre gjeld russiske borgarar.

– Synspunkta som kjem fram i brevet, blir jamleg tatt opp av russisk side og er godt kjende for norske styresmakter. Det som er nytt, er at russisk side går ut offentleg med posisjonane sine, seier Svendsen.

Svarbrev

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svara på brevet frå Lavrov den 12. februar.

«Russiske selskap har dei same moglegheitene som andre til å etablere økonomisk verksemd på Svalbard. Slik verksemd må sjølvsagt skje innanfor rammene av norske lover og reguleringar», skriv ho der.

«Dei avgrensingane vi har innført, gjeld likt for alle nordmenn og utlendingar.»

Eriksen Søreide skriv vidare at ho ikkje ser grunnlag for norsk-russiske konsultasjonar om Svalbard. Slike konsultasjonar gjennomfører Noreg heller ikkje med andre statar, påpeikar ho.

Hundreårsjubileum

Det er no hundre år sidan Noreg signerte Svalbardtraktaten. Han slår fast norsk suverenitet over øygruppa, men samtidig at borgarar av andre land har lik rett til å drive næringsverksemd, jakt og fiske der.

Norske styresmakter har sagt at det er nødvendig med strenge reguleringar av næringsverksemd, mellom anna helikopterflyging på Svalbard av omsyn til den sårbare naturen.

Den norske fiskerivernsona rundt Svalbard, som vart innført i 1977, er internasjonalt omstridt. Likevel har dei fleste land godtatt at Noreg regulerer fisket i området.

