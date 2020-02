Tysk kvinne og mann omkom i snøskredet på Svalbard

innenriks

– Skredet starta om lag 250 meter over der dei to personane stod ved den bratte fjellsida. Det er store snømassar som har rasa ned, og dette er eit veldig bratt fjell, seier kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Det var dårleg vêr i området då skredet gjekk på Fritjovbreen sør for Barentsburg torsdag ettermiddag. To tyske statsborgarar – ein 39 år gammal mann og ei 40 år gammal kvinne – mista livet i skredet. Dei pårørande er varsla, opplyser Sysselmannen.

– Det er for tidleg å seie noko om omstenda enno. Det vil bli klarare for oss etter avhøyra, seier Carlsen.

Avhøyr av turguidane og resten av turfølgjet vil bli gjennomført dei næraste dagane.

Sergei Tjernikov er turansvarleg hos den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant. Han opplyser til NRK at dei to omkomne ikkje hadde skredsøkjarar på seg då dei vart tatt av raset. Dei vart liggjande under snøen i ein time.

Ifølgje Tjernikov køyrde dei to tyskarane skuter då raset tok dei.

Turfølgjet bestod av to guidar og fem utanlandske turistar. Dei attverande turistane er frå England og Sør-Afrika.

