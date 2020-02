Erna Solberg tar FN-gjengen med til Svalbard

innenriks

Besøket går over to dagar frå tysdag til onsdag, og både frø og klima står på agendaen.

Tysdag blir det arrangert ein stor konferanse der representantar for rundt 30 genbankar frå heile verda samlast for å deponere frøprøver til det globale frøkvelvet på Svalbard.

Frøkvelvet er allereie det største i verda og har så langt lagra meir enn ein million prøver.

– Klimaendringar og ein dramatisk nedgang i artsmangfaldet gjer det viktigare enn nokosinne å verne den genetiske variasjonen blant matplantane i verda, seier Solberg i ei pressemelding i forkant av besøket.

På plass er òg fleire medlemmer av FNs pådrivargruppe for berekraftsmåla, mellom dei Ghanas president Nanna Addo Dankwa Akufo-Addo, som leiar gruppa saman med Solberg.

Onsdag tar Solberg med seg FN-gruppa på båttur for å ta dei raske klimaendringane på Svalbard nærare i augesyn.

Besøket finn stad få dagar etter at utanriksdepartementet i Russland skulda Noreg for brot på vilkåra i Svalbardtraktaten ved å legge for sterke avgrensingar på russisk næringsaktivitet og vitskapleg aktivitet på øygruppa.

(©NPK)