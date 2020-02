Talet på svindelforsøk mot norske bankkundar dobla

innenriks

I Nordea var veksten i forsøk på denne typen svindel på heile 137 prosent, medan blant Danske Bank og DNB var det ein vekst på 130 og 125 prosent i 2019.

Såkalla investeringssvindel blir ofte utført på falske handelsplattformer på internett, gjerne plassert i falske nyheitsartiklar profilerte av uvitande kjendisar. På nettsida blir bankkundane lurte til å tru at dei har fått ei super investeringsmoglegheit, som dei nesten garantert vil tene pengar på.

– Vi ber kundane vere kritiske. Om ein tar eit Google-søk, kan mykje vere unngått. Er du uviss, så ta kontakt med banken, oppmodar kommunikasjons- og pressesjef Synne Ekrem i Nordea til NTB.

Proffe

– Det er eitt av dei mest alvorlege problema vi ser at kundane våre har, seier svindelsjef Andreas Nordbø i Danske Bank til NTB.

Han omtalar svindelforma som proff, med eit godt språk og profesjonell utsjånad, og at det er noko heilt anna enn den såkalla Nigeria-svindelen som var vanleg for nokre år sidan.

Mellom anna har ei rekkje norske kjendisinvestorar som Petter Stordalen, Olav Thon og Stein Erik Hagen vorte misbrukte i samband med falske artiklar knytte til svindelforsøka det siste året.

Når ein svarer på annonsen, tar det som regel ikkje lang tid før ein får ein oppringing. Dei som ringjer, er profesjonelle, ofte litt aggressive og nyttar seg av typisk sosial manipulasjon.

– Då overfører folk pengane sine villig vekk, seier Nordbø.

Prøvd svindla for 170.000

Det er vaksne menn som har litt pengar å investere, som er mest utsette for investeringssvindel.

Nordbø vil ikkje gå inn på kor mykje bankkundane vart freista svindla for totalt i 2019, men seier at snittala ved investeringssvindel er på rundt 170.000 kroner per kunde.

– Det er det som blir prøvd sendt, men snittet blant dei som faktisk har vorte svindla, er mykje mindre, seier han.

For i takt med veksten i svindelforsøk har bankane fått system som klarer å stoppe langt fleire forsøk enn tidlegare. I 2019 stoppa Danske Bank 150 prosent fleire svindelforsøk samanlikna med året før, men likevel går mange kundar på limpinnen.

Trassar åtvaringar

– Nokon av transaksjonane går gjennom utan at vi klarer å stoppe dei, og det er òg tilfelle der kundane held fram investeringar trass i åtvaringar frå oss, seier Nordbø.

Tapet per DNB-kunde som vart lurt av denne svindelforma, var 54.600 kroner i 2019, ifølgje DNBs årlege svindelrapport. Nordbø seier at tala er tilsvarande i Danske Bank.

Til saman vart DNB prøvd svindla for 200 millionar kroner i 2019. Danske Bank vil ikkje opplyse kor mykje kundane deira vart freista svindla for.

(©NPK)