18 av 20 høgsterettsdommarar er Oslo-utdanna

Det viser ei kartlegging NRK har gjort i samband med at det skal tilsetjast ein ny dommar til Høgsterett.

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen meiner mange av dagens dommarar kjem frå same sosiale kretsar.

– Det er veldig spesielle ting som er felles for alle høgsterettsdommarar, som gir sterk grunn til å mistenkje at ein legg vekt på for snevre kriterium, seier han.

Professor ved Universitetet i Oslo, Malcolm Langford, har jobba med analyse av juridiske elitar, dommaråtferd og domstolar. Han seier det er forska mykje på sjølvrekruttering, og at ein ikkje kan sjå bort frå at det skjer i Høgsterett.

– Det kan hende at det føregår ei umedviten diskriminering i tilsetjinga og karriereutviklinga. Endå om vi prøver å ikkje diskriminere, så skjer det i praksis, seier professoren til NRK.

Professor og tidlegare dekan ved Det juridiske fakultetet i Oslo, Dag Michalsen seier ein burde finne nye måtar for å hindre at bakgrunnen til dommarane ikkje blir for lik.

– Eit problem er at det er ein veldig sterk Oslo-dominans over retten frå før av. Oslo har vorte sentrum for retten. Det er klokt å finne mekanismar som motverkar denne sterke Oslo-dominansen, seier Michalsen.

