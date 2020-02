50-åring tiltala for å ha svindla over 100 nordmenn

innenriks

Mannen har frå før ei rekkje konkursar og fengselsdommar for økonomisk kriminalitet på rullebladet. Mannen hadde vore etterlyst internasjonalt sidan 2013 då han vart arrestert i fjor.

Mannen vart allereie i desember 2017 sikta for grove bedrageri, forsøk på grove bedrageri og heleri av minst 10 millionar kroner. I januar i fjor vart siktinga utvida til å gjelde ytterlegare 40 bedrageri og identitetstjuveri.

50-åringen har ikkje tatt stilling til spørsmålet om straffskuld, medan forsvararen hans, advokat Per Zimmer, seier til TV 2 at utgangspunktet er at klienten hans har drive med konsulentverksemd og selt tenester via internett.

– Vi har fått ein omfattande tiltale, og den må vi gå grundig gjennom, seier Zimmer.

Ifølgje tiltalen har mannen drive med bedrageri i ein storleiksorden på rundt 30.000 kroner per fornærma. I tillegg til grove bedrageri er han òg mellom anna tiltala for identitetstjuveri og grov kvitvasking, melder TV 2.

