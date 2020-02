Ap ber Solberg avklare om ho har tillit til fiskeriministeren

innenriks

Arbeidarparti-stortingsrepresentant Terje Aasland krev full klarleik og opprydding etter opplysningane om at Sivertsen søkte om etterlønn som ordførar i tidlegare Lenvik kommune etter at han hadde tatt til som statssekretær, og at Sivertsen i ein periode fekk dobbel lønn både som ordførar og statssekretær.

– Dette er moralsk forkasteleg, seier Aasland til NTB.

Han seier Ap måndag vil sende ei rekkje spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saka.

– Vi vil mellom anna stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikkje til fiskeriministeren, seier Aasland.

SV stilte det same spørsmålet førre veke, men har førebels ikkje fått svar frå Solberg.

– Hastar med avklaring

Aasland seier det no er viktig å få klarleik i heile sakskomplekset.

– Det gjeld både dette at han skal ha fått dobbeltlønn som ordførar og statssekretær, og det at han søkte om etterlønn etter at han tok til som statssekretær. Vi må òg få klarleik i kvifor næringsministeren godkjende at han kunne halde fram som ordførar etter at han vart statssekretær, seier Aasland.

– Vi må òg få klarleik i kva han visste og ikkje visste om avkorting av etterlønn. Det står svart på kvitt i kommunestyrevedtaket at det skal avkortast krone for krone, seier han.

Aasland seier spørsmåla til Statsministerens kontor (SMK) vil bli sende i dag.

– Det hastar å få klarleik i det. Vi kan ikkje leve med at den typen usvarte spørsmål ligg der, seier Aasland.

– Svekt tillit

– Du kallar Sivertsens handlingar for moralsk forkastelege. Tyder det at du meiner han bør gå av som fiskeriminister?

– Den personlege vurderinga mi ut frå det som er kjent så langt, er at han har betydeleg svekt tillit. Så må vi vurdere det biletet som parti når vi har fått svar på spørsmåla våre. Då må vi vurdere korleis vi tilnærmar oss dette, seier Aasland.

I eit intervju på NRKs Politisk kvarter måndag morgon uttalte Sivertsen at «saka vart heilt feil», og at han no har eit sterkt ønske om å få annullert etterlønnavtalen og få betalt tilbake det som vart utbetalt.

Sivertsen uttala at han ikkje vurderte om det var rett å søkje om etterlønn frå heimkommunen etter at han byrja som statssekretær.

– To fulle jobbar

Det var Dagbladet som avslørte at fiskeriministeren fekk dobbel lønn då han både jobba som ordførar i den no avvikla Lenvik kommune og som statssekretær i regjeringa frå 4. november.

I tillegg søkte han om etterlønn i halvannan månad frå kommunen, og søknaden vart levert inn tre veker etter at han starta som statssekretær.

Sivertsen seier han både gjorde ein full jobb som ordførar i Lenvik kommune og som statssekretær i dei to siste månadene i fjor.

– Vi var midt i ein relativt heftig innspurt med samanslåing av fire kommunar, og eg var nøydd til å halde den kursen vidare slik at vi fekk avslutta prosessane som gjekk føre seg, forklarte han.

SVs Kari Elisabeth Kaski synest «det stinkar av heile saka».

– Det er vanskeleg å sjå for seg at han har skjøtta dei verva med fullt fokus på begge to og i det heile har rett til å krevje dei to godtgjerslene, seier ho til NRK.

Ho peikar på at han òg medvite sende ein søknad om etterlønn etter at han tok til som statssekretær.

Raud Ungdom varsla måndag at dei har politimeldt fiskeriministeren for bedrageri i samband med saka om etterlønn, melder Dagbladet.

