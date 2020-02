Aps Marianne Marthinsen gir seg i politikken

innenriks

Marthinsen har sete over 14 år på Stortinget og er medlem av utanriks- og forsvarskomiteen.

Ho vart peika ut som finanspolitisk talsperson av Jonas Gahr Støre då han vart partileiar i 2014, men vart vraka etter valet i 2017 då Støre valde Trond Giske.

Dette førte til fleire reaksjonar, og Marthinsens eigen rådgivar Maria Schumacher Walberg sa opp i protest. Støre fekk då også kritikk for konstitueringa av den nye stortingsgruppa.

Marthinsen har vore nemnd som kandidat som finansminister i ei eventuell ny Ap-regjering.

– Treng miljøskifte

Overfor Dagens Næringsliv stadfestar ho at interne forhold i Arbeidarpartiet er ei av årsakene til at ho ikkje tar attval.

– Det vil vere løgn å svare nei. Du kan seie at eg treng eit miljøskifte, seier ho.

Før helga stadfesta Marthinsens partikollega Jette Christensen at ho ikkje stiller til val for Ap i 2021. Også Christensen har gitt opp interne forhold i partiet etter striden i 2017 som årsaka.

– Respekt for avgjerda

– Både Marianne og Jette har brukt mange år på full tid i politikken. Eg har respekt for at dei no ønskjer andre erfaringar og takkar dei for god innsats og stort engasjement for Arbeidarpartiet, for heimfylka Oslo og Hordaland, men også for politikkutvikling er svært viktig for partiet, seier Støre til DN.

