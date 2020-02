Gloria forlag er konkurs

innenriks

Forlaget opplyser i ei pressemelding at dei har jobba intenst med å finne ei løysing for vidare drift, men at dei ikkje har lykkast.

Gloria forlag var i det første halvåret sitt etter oppstarten i mars 2018 ein del av Petter Stordalen-forlaget Strawberry Publishing. Forlaget gjekk med nesten tre millionar i minus i 2018 og har i det siste slite tungt med økonomien, skriv Dagens Næringsliv.

Det vekte oppsikt i bokbransjen då Gloria oppstod under Stordalens venger i 2018. Men dei fann seg ikkje til rette i Stordalen-systemet, og gründerane kjøpte sjølv kontrollen i selskapet på haustparten 2018.

