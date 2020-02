Hurtigrute-tilsette går til Havila Kystruten, men skipa lèt vente på seg

innenriks

Havila Kystruten, som er heileigd av Havila Holding AS i Herøy kommune på Sunnmøre, skal frå januar neste år drifte fire av dei elleve skipa på strekninga Bergen–Kirkenes.

Ein del av avtalen med Samferdselsdepartementet var verksemdsoverdraging der dei tilsette på dei fire skipa til Hurtigruten som skal ut av kysttrafikk, skulle få tilbod om arbeid hos Havila Kystruten.

Ny organisasjon på sjø og land

Inkludert 25 lærlingar er det 386 personar som blir med på overgangen. I tillegg er det nokon som har valt å pensjonere seg. Mannskapet har same tariffavtale og lønn som før.

– Vi er i same båt, og det er gjennom samhandling vi kan greie å skape og vidareutvikle kystruta til ein arbeidsplass og ei reiseoppleving der vi både tar vare på miljøet om bord og miljøet og naturen vi seglar i, seier HR-direktør Monica Nipen i Havila Kystruten.

Reiarlaget opplyser vidare at det skal byggjast ein heilt ny organisasjon både på land og sjø. Fleire stillingar i administrasjonen er no lyste ut, og stillingar på sjøen blir kunngjorde på seinsommaren.

Leveranseproblem med skip

Reiarlaget byggjer miljøvennlege passasjerskip som skal segle på strekninga Bergen–Kirkenes, men det har vore problem med å få bygd skipa i tide til oppstart 1. januar 2021.

Det spanske verftet Barreras skulle levere to av dei fire fartøya, men kansellerte ordren i haust etter ei lang rekkje problem. Tidlegare i februar bestemte ein seg for å starte på nytt med dei to skipa. Det tyrkiske verftet Tersan, som allereie hadde fått to av nybyggkontraktane, tok over dei to siste ordrane, skriv Teknisk Ukeblad (TU).

– Fleire aktuelle skip

Ifølgje Havila vil dei to første skipa bli leverte i år, medan dei to siste blir leverte i slutten av 2021. Sidan dei to siste skipa ikkje blir klare før 2022-sesongen må reiarlaget leige skip mellombels.

Hovudeigar Per Sævik i Havila Holding opplyser til Teknisk Ukeblad måndag at dei framleis jobbar med å få på plass ein avtale. Reiarlaget har tidlegare opplyst at det skal vere fleire aktuelle skip.

TU skriv vidare at Hurtigruten AS har opplyst at det er uaktuelt for dei å leige ut to av skipa sine til den nye konkurrenten.

