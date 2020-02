Motvillige menn får skulda for låge fødselstal

innenriks

Kvinner ønsker seg i snitt 2,36 barn, medan menn ønsker seg 2,09 barn, viser ei fersk undersøking frå Institutt for samfunnsforskning (ISF), skriv Klassekampen.

Det vart fødd 55.100 barn i Noreg i 2018, som er det lågaste fødselstalet som er målt nokosinne i Noreg. No har forskarar prøvd å finne årsaka til den rekordlåge fødselsraten.

Når kvinnene blir spurde om kvifor dei ikkje har fleire barn, svarer fleire kvinner at partnaren ikkje ønskte det, medan fleire menn svarer at dei sjølv ikkje ønskte seg fleire barn.

Når det gjeld årsak, avdekkjer undersøkinga betydeleg kjønnsforskjellar. Medan kvinnene er mest bekymra for den fysiske påkjenninga ved å få barn, svarer fleire menn at dei er bekymra for auka utgifter.

– Det kan vere lurt å tenke på kva som gjer at mennene vil ha fleire barn. Då ser det ut som økonomiske tiltak har størst potensial. Menn vil i større grad ha gratis barnehage og skulefritidsordning, medan kvinner er litt meir opptatt av tiltak som gir auka tid med barna, seier forskar Marte Strøm ved ISF.

7. 686 norske menn og kvinner deltok i undersøkinga.

