Norske reisande framleis stranda på Gran Canaria

Flyplassen på Tenerife er framleis stengd. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til måndag at alle flyplassar på Gran Canaria er opna igjen.

Til NTB opplyser presseansvarleg Andreas Hjørnholm i Norwegian at dei følgjer situasjonen nøye, men inntil vidare står flya. Situasjonen blir vurdert på eit møte måndag.

– Vêret er framleis veldig ustabilt og vil vere det utover dagen, seier han.

Før flya kan lette må dei gjennom ein tryggingssjekk, understrekar Hjørnholm.

Til NRK opplyser SAS at ingen av flya deira vil ta av frå Kanariøyane måndag morgon.

