Oslo Børs fell kraftig på grunn av virusfrykt

Fallet i Oslo kjem etter ein markant nedgang ved dei fleste børsane i Asia. Handelen der blir prega av nyheiter om at koronaviruset covid-19 har spreidd seg og fleire er melde døde.

I morgonrapporten for Noreg dreg Nordea fram at situasjonen truleg blir verre før han kan bli betre.

– Marknaden prisa inn ein «V»-forma gang, der Corona berre ville gi ein mellombels effekt før veksten etter eit kvartal skulle kome kraftig tilbake. Dette biletet ser ut til å stå for fall. Over helga har talet på nye tilfelle utanfor Kina stige betydeleg, mellom anna i Sør-Korea, Italia og Iran. Det gir ny frykt i marknaden for at effektane av Corona-viruset blir meir enn berre eitt kvartal. Og truleg har marknaden rett, heiter det.

I opningsminutta i Oslo er hydrogenselskapet Nel mest omsett, og aksjen fell drygt 7 prosent. Vidare på omsetningslista følgjer Equinor (–3,0), DNB (–1,8) Norwegian Air Shuttle (–5,4), og Mowi (–0,9).

Ved dei tonegivande børsane i Europa går det òg bratt nedover. I London har FTSE 100-indeksen falle 1,9 prosent, medan CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt begge fell 2,6 prosent.

I Italia, som måndag kunne melde om endå eit virusdødsfall, er det sett i verk ei rekkje tiltak for å hindre smitte. Stoxx 600-indeksen fell 2,4 prosent.

