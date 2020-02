Politiet stoppar utsendinga av asylsøkjarar med lang opphaldstid inntil vidare

innenriks

Justis- og beredskapsdepartementet sende måndag kveld eit forslag til endringar i utlendingsforskrifta om ei eingongsløysing på høyring. Forslaget inneber at utlendingar som har vore lenge i Noreg, kan få opphaldsløyve.

– Det å få opphaldsløyve vil vere positivt for kvar enkelt, som mellom anna vil få høve til å arbeide og forsørgje seg sjølv, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I høyringsperioden har Mæland instruert utlendingsstyresmaktene om å utsetje tvangsreturneringa i dei aktuelle sakene.

Ei 63 år gammal etiopisk kvinne som har budd i Noreg i 18 år, søkte i desember om å få bli i landet under den nye lovgivinga til regjeringa, men vart førre veke arrestert av politiet og henta til Trandum for utsending, skriv Dagbladet. Vedtaket gjer at ho slepp å bli sendt ut av landet med tvang inntil det nye regelverket er klart.

– Eg er glad for at regjeringa no stoppar utsendingane av dei som kan bli omfatta av reglane som kjem, slik at dei får sjansen til å bli vurdert for amnesti, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I Granavollplattforma heiter det at regjeringa skal «legge til rette for ein eingongsløysing for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har budd lenger enn 16 år i Norge.»

Det betyr at ein person som er 47 år og har vore i Noreg i 18 år, kan søkje om opphald. Det same vil ein person som er 35 år, men som har vore 30 år i landet.

2021 er sett som frist for å søkje, fordi den gjeldande stortingsperioden då går ut.

